Topman Deutsche Bank: Duitsland kan recessie niet ontlopen

De Duitse economie kan een recessie niet ontlopen als gevolg van de sterk gestegen inflatie. Dat zei topman Christian Sewing van Deutsche Bank woensdag. Ook de verstoringen in toeleveringsketens zorgen voor economische tegenwind, aldus de topbankier.

“We kunnen een recessie niet langer afwenden in Duitsland, maar we geloven dat onze economie sterk genoeg is om de recessie goed door te komen”, aldus Sewing op een conferentie in Frankfurt. Hij zei verder dat de energieprijzen voorlopig hoog zullen blijven. De energiecrisis is verder geëscaleerd door het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom om de leveringen via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 naar Duitsland te stoppen. Gazprom wijst daarbij op technische problemen, maar volgens Berlijn wil Moskou Duitsland zo chanteren vanwege de steun aan Oekraïne.

De topman van de grootste bank van Duitsland stelde verder dat centrale banken snel en resoluut moeten optreden tegen de hoge inflatie. Hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe groter de druk op de economie met meer kans op sociale onrust, aldus Sewing.

Veel kleine en middelgrote bedrijven in Duitsland maken zich grote zorgen over de hoge prijzen voor energie en materialen. Die prijsstijgingen vormen een bedreiging voor het voortbestaan van veel bedrijven, zegt de Duitse industrievereniging BDI die oproept tot meer steun aan mkb-bedrijven om de inflatiecrisis door te komen. Anders dreigen veel ondernemingen failliet te gaan, aldus BDI.