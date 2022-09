Banken en verzekeraars winnen op Amsterdamse beurs na ECB-besluit

Banken en verzekeraars zijn donderdag bij de winnaars geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die de rente met driekwart procentpunt verhoogde. ECB-president Christine Lagarde kondigde aan de rente te blijven verhogen om de hoge inflatie in te dammen.

ING eindigde in de AEX bovenaan met een winst van 2,7 procent. Verzekeraars NN en Aegon volgden met winsten tot 2,3 procent. In de MidKap zaten ABN AMRO (plus 3,2 procent) en ASR (plus 2,8 procent) bij de sterkste stijgers. Renteverhogingen zijn goed voor de winstgevendheid van deze financieel dienstverleners, doordat zij ook hogere rentes in rekening kunnen brengen.

De AEX-index eindige 0,5 procent hoger op 674,40 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 924,71 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot zo’n 0,3 procent, Frankfurt verloor een fractie.

De ECB verlaagde ook de groeiramingen voor de economie van de eurozone, terwijl de verwachtingen voor de inflatie juist omhoog gingen. Consumenten in de eurozone moeten langer met sterke prijsstijgingen rekening houden, zei Lagarde.

Prosus (plus 0,9 procent) stond ook in de belangstelling. De techinvesteerder maakte bekend ruim 1 miljoen aandelen in Tencent te verkopen. Daarmee daalt het belang van Prosus in de Chinese internet- en gamegigant tot iets minder dan 28 procent.

IMCD won 0,6 procent na een overname. De Japanse divisie van de chemicaliëndistributeur heeft zijn branchegenoot Kuni Chemical overgenomen. Een aankoopsom werd niet gegeven. Kuni Chemical behaalde vorig jaar een omzet van ongeveer 18 miljoen euro en telt 28 medewerkers.

Bij de kleinere bedrijven won Kendrion 1,3 procent. De producent van elektromagnetische componenten liet tijdens zijn beleggersdag weten op schema te liggen om de financiële doelstelling voor 2025 te realiseren.

AB Foods raakte 7,6 procent kwijt in Londen na een winstalarm. Het Britse moederbedrijf van kledingketen Primark verwacht dat de winst volgend jaar zal dalen, mede als gevolg van de stijgende energiekosten. Ook heeft het bedrijf last van de duurdere dollar. Het grootste deel van de kledingvoorraad van Primark wordt namelijk in dollars gekocht.

De euro was 0,9953 dollar waard, tegen 0,9942 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 83,44 dollar per vat. Brentolie won 1,1 procent tot 89 dollar per vat.