Flinke winst voor Amsterdamse AEX, Just Eat koploper

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met flinke winst het weekend ingegaan, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van een dag eerder. In de hoofdindex op Beursplein 5 stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway bovenaan, gevolgd door chipbedrijf Besi.

Beleggers lijken erop te vertrouwen dat centrale banken zullen slagen in hun missie om de inflatie te drukken. De Europese Centrale Bank kwam donderdag met de grootste renteverhoging ooit en gaf aan de rente verder te zullen verhogen totdat de inflatie onder controle is. Ook de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell benadrukte door te gaan met renteverhogingen om de inflatie te bestrijden.

De AEX eindigde 1,7 procent hoger op 685,97 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 939,47 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.

De Londense FTSE-index klom 1,2 procent. De Bank of England heeft zijn beleidsvergadering met een week uitgesteld wegens het overlijden van koningin Elizabeth. De centrale bank zou zich op donderdag 15 september weer buigen over het monetaire beleid en de rente in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de periode van nationale rouw komen de centrale bankiers nu op donderdag 22 september bijeen.

Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 8,4 procent. Ook de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML deden goede zaken en wonnen tot 6,5 procent. Verffabrikant AkzoNobel was de enige daler bij de hoofdfondsen met een min van 0,5 procent.

In de MidKap waren kunstmestproducent OCI en metalenspecialist AMG koplopers met plussen tot 4,7 procent. Galapagos was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een min van 2,8 procent. Het biotechnologiebedrijf werd door analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley van de kooplijst gehaald.

De euro stond op 1,0038 dollar waard, tegen 0,9953 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 86,06 dollar per vat. Brentolie kostte 2,9 procent meer op 91,70 dollar per vat.