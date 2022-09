Inflatie Oekraïne stijgt naar bijna 24 procent door oorlog

De inflatie in Oekraïne is in augustus gestegen naar 23,8 procent. Door de oorlog is grote economische schade aangericht in het land en worden logistieke problemen veroorzaakt. Met name levensmiddelen als eieren en suiker werden duurder, maar ook brandstoffen.

Het is de zevende maand op rij dat de inflatie in Oekraïne toeneemt. In juli lag die nog op 22,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Door de Russische invasie zijn bijvoorbeeld transportkosten gestegen en zijn er problemen met de levering van producenten aan consumenten en bedrijven. Daardoor worden de prijzen aangejaagd.

De Oekraïense centrale bank liet donderdag het belangrijkste rentetarief op 25 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2015.