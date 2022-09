Poetin: Rusland bereid fiks meer graan te exporteren

Rusland is bereid de graanexport flink op te voeren, zei president Vladimir Poetin. Het land verwacht voor het einde van dit jaar 30 miljoen ton graan te verkopen in het buitenland, maar zou dit volume kunnen opvoeren naar 50 miljoen ton. Daarvoor moet de Russische graanoogst, die dit jaar uitzonderlijk goed verloopt, wel op 130 miljoen ton uitkomen.

Na het begin van de Russische inval in Oekraïne schoten de marktprijzen voor graan en andere voedingsmiddelen omhoog, doordat blokkades van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee de export bemoeilijkten. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde graanexport, dus de problemen wakkerden de vrees voor hongersnoden in armere landen in Afrika en het Midden-Oosten aan.

Afgelopen zomer sloten Rusland en Oekraïne na bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties een deal die het voor Oekraïne weer mogelijk maakte graan per schip via de Zwarte Zee uit te voeren. Ook voor Rusland wordt het door de afspraken gemakkelijker om graan te exporteren, een handel waar het land doorgaans miljarden dollars mee verdient. Hierop daalden de prijzen voor granen als tarwe en maïs, hoewel de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) vorige week waarschuwde dat deze belangrijke voedingswaren nog altijd duurder zijn dan een jaar geleden.

Ondertussen zaait Poetin twijfel over zijn steun voor het verlengen van de graandeal, die in principe in november afloopt. Net als eerder deze week beklaagde hij zich in een televisiespeech over het feit dat veel Oekraïense landbouwgoederen niet naar arme landen gaat en dat Rusland is benadeeld door de overeenkomst. Hij zal deze kwestie volgende week in Oezbekistan bespreken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.