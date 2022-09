TenneT kan weer bedrijven in Noord-Brabant en Limburg aansluiten

Bedrijven in Noord-Brabant en Limburg kunnen vanaf december weer aangesloten worden op het stroomnet. Ook kunnen een aantal wind- en zonneparken worden aangesloten, meldt netbeheerder TenneT. Sinds juni was dat niet meer mogelijk omdat het hoogspanningsnet vol zat.

Door de krappe ruimte op het stroomnet beter te verdelen, heeft TenneT extra ruimte gevonden. Dat gebeurde door ‘congestiemanagement’. Daarbij vroeg de netbeheerder bedrijven met een grote aansluiting om tegen betaling flexibel om te springen met de beschikbare ruimte. Die krijgen dan geld voor de stroom die ze minder verbruiken dan de maximale capaciteit van hun aansluiting.

Op die manier heeft TenneT 1700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. Dat staat gelijk aan negen keer het stroomverbruik van een stad als Den Bosch of tien keer dat van Maastricht.

TenneT was op zoek gegaan naar grote bedrijven, met een aansluiting van 1 megawatt of meer, die wilden helpen. De vergoeding die zij krijgen, is tegen marktprijzen. Omdat die momenteel zeer hoog zijn, is TenneT ook veel geld kwijt aan deze vorm van het oplossen van knelpunten op het stroomnet.