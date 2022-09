Kaag: meer crisisoverleg EU-ministers van Financiën nodig

Minister Sigrid Kaag vindt dat de EU-ministers van Financiën vaker bij elkaar moeten komen om te overleggen over een gecoördineerde aanpak van de uitdagingen van deze crisistijd. Ze heeft dit in Praag voorgesteld aan haar Tsjechische collega Zbyněk Stanjura, die nog tot 1 januari als tijdelijk EU-voorzitter over de agenda gaat.

“Er wordt veel over coördinatie gesproken”, aldus Kaag, maar eens per maand vergaderen zoals nu het geval is, is volgens haar op dit moment te weinig. “De ministers van Financiën moeten sneller schakelen, meer met elkaar praten”, zei ze na afloop van een tweedaagse bijeenkomst met haar 26 Europese collega’s. Door de oorlog in Oekraïne zit de hele EU in hetzelfde schuitje, met hoge energienota’s voor huishoudens en bedrijven en oplopende inflatie. Die verwachten steun van hun regeringen.

Kaag heeft ook aan de Europese Commissie gevraagd om meer aanwijzingen te geven over hoe de lidstaten hun beleid in de huidige energiecrisis op één lijn kunnen krijgen. Nu treffen lidstaten bijvoorbeeld elk verschillende steunmaatregelen voor hun burgers en bedrijven. Ze spraken wel af ervoor te waken dat dergelijke uitgaven de inflatie omhoog stuwen, en daarmee het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) ondermijnen. ECB-baas Christine Lagarde waarschuwde in Praag de lidstaten dat ze de schaal waarop ze steunen goed in de gaten moeten houden.

De volgende, al maanden geleden geplande, vergadering van de EU-ministers van Financiën vindt begin oktober in Luxemburg plaats.