Naast kroon gaan ook bezittingen Queen over naar Charles

Het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II betekent niet alleen dat de Britse kroon overgaat naar haar zoon Charles. Ook erft hij het vermogen van zijn moeder. Een groot deel van het vermogen is in handen van een entiteit die te boek staat als The Royal Firm, dat onder andere het vastgoed beheert. Deze is goed voor zo’n 28 miljard euro. Deze eigendommen kunnen nagenoeg niet worden verkocht of geveild. De persoonlijke bezittingen van de Queen worden geschat tussen de 500 miljoen en 600 miljoen euro.

Koning Charles heeft ook nog een belastingvoordeel. Er is een wettelijke vrijstelling waardoor hij geen successierechten hoeft te betalen over de nalatenschap van zijn moeder. Op grond van een overeenkomst met de voormalige Britse premier John Major uit 1993 vallen erfenissen van vorst op vorst buiten de regeling van 40 procent successierechten. De regeling werd getroffen om uitholling van het vermogen van de monarchie te voorkomen.

Als vorstin van het Verenigd Koninkrijk had koningin Elizabeth II recht op een jaarlijks inkomen van de staat. Haar persoonlijke vermogen was opgebouwd uit beleggingen, kunstcollecties, juwelen en onroerend goed. Na de dood van Elizabeths moeder in 2002 kreeg zij van de Queen Mother ook nog eens omgerekend zo’n 70 miljoen euro aan bezittingen. Die omvatten onder andere schilderijen, porselein, juwelen, paarden, een waardevolle verzameling Fabergé-eieren en een postzegelverzameling.

Koningin Elizabeth II had ook recht op een jaarlijks inkomen uit een fonds van de Britse belastingbetaler dat bekend staat als de Sovereign Grant. In 2021 en 2022 werd het bedrag via deze toelage beperkt tot ruim 86 miljoen pond, bijna 100 miljoen euro. De koningin gebruikte deze middelen voor officiële reizen, operationele en onderhoudskosten van Buckingham Palace en onderhoud van andere eigendommen.