Wall Street verder omhoog in aanloop belangrijk inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag opnieuw hoger de handel uitgegaan, waarmee de winstreeks van vorige week een vervolg kreeg. Beleggers op Wall Street waren vooral in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten dat dinsdag wordt gepubliceerd. Daaruit moet blijken of de Amerikaanse inflatie zijn piek heeft bereikt in augustus. Verder stond zwaargewicht Apple bij winnaars met een plus van bijna 4 procent na berichten over een goede voorverkoop van de nieuwe iPhone 14 Pro Max die vorige week werd onthuld.

De Amerikaanse centrale bank heeft de rente al flink verhoogd om de inflatie aan te pakken en zal dat naar verwachting later deze maand opnieuw doen. Wanneer de stijging van de consumentenprijzen wat afkoeling laat zien zal de Federal Reserve de rente in de toekomst mogelijk minder agressief hoeven te verhogen. Op de beurzen was er eerder vrees dat sterke renteverhogingen tot een economische recessie kunnen leiden, maar die angst is de laatste tijd naar de achtergrond verdwenen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de plus op 32.381,34 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 4110,41 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 procent tot 12.266,41 punten. Wall Street boekte afgelopen week de eerste weekwinst na drie verliesweken op rij.

Twitter verloor 1,7 procent. Het socialemediabedrijf verklaarde dat het met de betalingen aan een klokkenluider niet de voorwaarden van de overnamedeal met Tesla-topman Elon Musk heeft geschonden. Het juridische team van Musk haalde vrijdag een betaling van naar verluidt 7,75 miljoen dollar door Twitter aan een klokkenluider aan als reden om onder de overnamedeal uit te komen. Musk had in april 44 miljard dollar over voor de berichtendienst, maar wilde in juli van de overname af. Twitter zou te weinig echte mensen onder de gebruikers hebben en te veel bots.

Walt Disney ging 1 procent vooruit. De activistische investeerder Daniel Loeb van hedgefonds Third Point liet via Twitter weten dat hij niet langer aandringt op de verkoop van sportzender ESPN door Disney. Topman Bob Chapek van het entertainment- en mediaconcern liet afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst weten grote plannen te hebben voor ESPN.

De euro was 1,0116 dollar waard, tegen 1,0128 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 87,87 dollar per vat. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 94,08 dollar per vat.