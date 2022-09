Opnieuw rijen op Schiphol, ‘zelfde beeld als op dinsdag’

Opnieuw is het woensdag druk op Schiphol, maar de rijen zijn minder lang dan maandag. Toen moesten reizigers urenlang wachten alvorens ze door de beveiliging konden.

“Er zijn rijen, mensen staan ook buiten. Maar het loopt wel goed door, daarover zijn geen bijzonderheden te melden”, aldus een woordvoerster van Schiphol. Volgens haar lijkt het beeld op dat van dinsdag, toen het ook wat minder druk was dan op de eerste werkdag van de week.

Maandag ontstond grote drukte op Schiphol vanwege de krappe bezetting bij de beveiliging. Door die drukte moesten duizenden mensen in de rij staan en misten sommigen ook hun vlucht. De wachttijden liepen op tot wel twee of drie uur. Schiphol liet weten dit “ontzettend vervelend” te vinden voor reizigers. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) noemde de situatie “een nieuw dieptepunt na alles wat we de afgelopen maanden hebben gezien”.

Schiphol meldde eerder deze week in een verklaring dat reizigers die maandag hun vlucht hebben gemist als gevolg van de lange wachttijden, zich kunnen melden voor compensatie. Eerder stelde de luchtvaartmaatschappij ook al een compensatieregeling in voor mensen die extra kosten maakten door de drukte op Schiphol tussen 23 april en 11 augustus. Aanmeldingen hiervoor kunnen nog tot het einde van de maand worden gedaan. Daarna maakt Schiphol naar verwachting bekend hoeveel claims er zijn binnengekomen en hoeveel geld er is uitgekeerd. Eind augustus lag het aantal claims op ongeveer 2600.