Adobe na aankondiging megadeal onderuit op Wall Street

Softwarebedrijf Adobe is donderdag onderuitgegaan op de beurs in New York. Het bedrijf achter Photoshop trekt 20 miljard dollar uit voor de overname van de start-up Figma, een bedrijf dat platforms aanbiedt waarop softwareontwikkelaars kunnen samenwerken. Beleggers schrokken van de overnamesom en zetten Adobe bijna 17 procent lager

De handel op de beurzen in New York stond in het teken van een keur aan macro-economische cijfers die de Amerikaanse overheid bekendmaakte. Het aantal uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten viel vorige week lager uit dan verwacht, wat wijst op een sterke arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zetten winkeliers in ’s werelds grootste economie in augustus onverwachts meer om dan een maand eerder.

Die berichten sterken de Federal Reserve waarschijnlijk in de overtuiging dat de Amerikaanse economie goed bestand is tegen extra renteverhogingen om de inflatie in te dammen. Die hogere rentes jagen beleggers op de aandelenmarkten weer schrik aan. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 30.961,82 punten. De brede S&P 500 verloor 1,1 procent tot 3901,35 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,4 procent tot 11.552,36 punten.

De grote supermarktketens Walmart (min 1,1 procent) en Target (min 0,2 procent) profiteerden niet van de meevallende cijfers over de winkelverkopen. Warenhuisketen Nordstrom steeg 2,2 procent na een koopadvies van Jefferies.

Kledingwinkelketen Gap zakte 3,6 procent. Advocaten van rapper en ontwerper Kanye West verklaarden dat de artiest zijn samenwerking met het modeconcern opzegt. Gap zou afspraken over productlanceringen van West, die zichzelf tegenwoordig Ye noemt, niet zijn nagekomen.

Netflix schoot ruim 5 procent omhoog. Analisten van Evercore ISI verhoogden het advies voor de streamingdienst. Volgens de analisten kan de invoering van een nieuw, goedkoper Netflix-abonnement met reclameboodschappen het aandeel met 30 procent doen stijgen.

Wynn Resorts steeg 5,8 procent. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse schroefden hun aanbeveling voor de uitbater van casino’s op.

De euro was 0,9995 dollar waard, tegen 0,9998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,8 procent goedkoper op 85,09 dollar. Brentolie kostte 3,5 procent minder op 90,77 dollar per vat.