Positie Benschop was volgens reisorganisaties onhoudbaar geworden

Het vertrek van Dick Benschop als topman van Schiphol was vrijwel onvermijdelijk, zegt de brancheorganisatie voor reisorganisaties ANVR. Door de aanhoudende problemen met de drukte op de luchthaven was zijn positie onhoudbaar geworden, stelt directeur Frank Oostdam.

“Benschop heeft op de lange termijn stappen gezet om voor meer kwaliteit in plaats van kwantiteit te gaan, maar de problemen op de korte termijn zijn daarmee niet opgelost en dat is verschrikkelijk”, zo vat Oostdam het samen.

“Ik denk dat het goed is dat hij de conclusie heeft getrokken dat hij niet de man is die de problemen kan oplossen. Maar we zijn wel erkentelijk voor zijn rol in het aanjagen van Schiphol als duurzame luchthaven en de verduurzaming van de luchtvaart.”

Op dezelfde dag dat het vertrek van Benschop bekend werd, meldde Schiphol dat luchtvaartmaatschappijen ook in oktober moeten snijden in het aantal vertrekkende passagiers om chaos te voorkomen. Dit gebeurde de afgelopen maanden ook al.

Over die ingreep is Oostdam niet te spreken. “Dat is een forse klap voor de luchtvaart, maar ook voor reisorganisaties. Dit levert reizigers en vakantiegangers veel onrust op. Reisorganisaties krijgen daardoor te maken met veel extra onrust en veel extra kosten. Het zorgt ook voor additionele druk op reisorganisaties om voor alternatieven te zorgen.”