Pakketvervoerder FedEx keldert op Wall Street na winstalarm

FedEx heeft vrijdag bijna een kwart aan beurswaarde zien verdampen op de aandelenmarkten in New York. De grote Amerikaanse pakketvervoerder kwam met zwaar tegenvallende kwartaalresultaten en trok zijn winstverwachting voor het hele jaar in. Het bedrijf ziet het aantal pakketverzendingen teruglopen vanwege de verslechterde economische omstandigheden en gaat flink in de kosten snijden. Verschillende analisten verlaagden hun adviezen voor FedEx na het winstalarm. Ook concurrenten als UPS en XPO Logistics gingen mee omlaag en verloren tot 7 procent.

FedEx wordt vanwege zijn logistieke activiteiten ook als een barometer gezien voor de economische ontwikkelingen. De waarschuwing van topman Raj Subramaniam dat de wereldeconomie op een recessie afstevent, kwam dan ook hard aan op Wall Street. Ook de Wereldbank waarschuwde dat het risico op een wereldwijde recessie is toegenomen door de renteverhogingen van centrale banken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,3 procent lager op 30.565 punten. De brede S&P 500 verloor ook 1,3 procent, tot 3850 punten, en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,6 procent tot 11.372 punten. De graadmeters koersen daarmee af op flinke weekverliezen. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente stevig zal blijven verhogen werd deze week weer aangewakkerd door tegenvallende inflatiecijfers in de Verenigde Staten.

Uber verloor bijna 6 procent. Het taxi- en maaltijdbezorgbedrijf doet onderzoek naar een beveiligingsincident na een melding dat zijn netwerk zou zijn gehackt. Door de hack moest Uber verschillende interne communicatie- en technische systemen uitschakelen.

General Electric (min 5 procent) stond ook bij de zakkers. De financieel directeur van de maker van vliegtuigmotoren en medische apparatuur verklaarde tijdens een bijeenkomst met investeerders dat het concern nog altijd moeite heeft om producten op tijd aan klanten te leveren vanwege de aanhoudende problemen in de toeleveringsketens.

International Paper zag 9 procent van zijn beurswaarde verdampen. Analisten van Jefferies verlaagden het advies voor de fabrikant van papier- en verpakkingsproducten. Ook stond het aandeel onder druk door het winstalarm van FedEx.

De euro was 0,9967 dollar waard, tegen 0,9991 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 85,80 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 91,96 dollar per vat.