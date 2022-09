Recordbedrag van ruim 600 miljoen voor pand aan Champs-Élysées

Een gebouw aan de Champs-Élysées in Parijs is voor meer dan 600 miljoen euro van eigenaar gewisseld. Daarmee is sprake van een recordbedrag voor een vastgoedtransactie aan de monumentale Parijse avenue.

Investeerder Groupama Immobilier verkocht het gebouw, gelegen op 150 meter van de Arc de Triomphe, aan het nieuwe fonds Cheval Paris, aldus de Franse groep in een verklaring. De prijs overtreft het vorige record van 613 miljoen euro dat voor een gebouw aan de beroemde straat werd betaald, zei Eric Donnet, het hoofd van Groupama Immobilier. Hij weigerde de exacte verkoopprijs te noemen.

Het gebouw aan de Avenue des Champs-Élysées 150 werd in 2009 gekocht door Groupama Immobilie. Dat bedrijf boekt een nettowinst van meer dan 400 miljoen euro op de transactie, aldus Donnet. De gevel van het gebouw van meer dan 60 meter lang is een van de langste in de straat, aldus het bedrijf.

Het fonds Cheval Paris, beheerd door Mimco Asset Management, heeft het Canadese fonds Brookfield als belangrijke geldschieter. In totaal zal ongeveer 800 miljoen euro in het project worden geïnvesteerd, inclusief renovatiewerkzaamheden, schreef de Franse krant Le Figaro.