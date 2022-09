Duizenden Londense buschauffeurs gaan staken om loonconflict

Duizenden buschauffeurs in Londen en het nabijgelegen Kent gaan binnenkort staken wegens een loonconflict, heeft vakbond Unite bekendgemaakt.

Meer dan 2000 chauffeurs van busbedrijf Arriva leggen vanaf 4 oktober in Londen het werk neer. In Kent gaan 600 medewerkers van hetzelfde bedrijf op 30 september staken. Volgens Unite worden de lonen van de werknemers uitgehold. “Het bedrijf moet terugkeren naar de onderhandelingstafel met een aanbod dat voldoet aan de redelijke verwachtingen van de werknemers”, zegt een vakbondsbestuurder.

De plannen komen nadat spoorwegarbeiders van verschillende spoorwegbedrijven in heel het land zeiden dat ze begin oktober zouden staken.

Unite zegt dat de staking door Londense buschauffeurs ononderbroken zal doorgaan totdat het geschil is opgelost. In Groot-Brittanniƫ zijn de afgelopen tijd in uiteenlopende sectoren stakingen uitgebroken wegens geschillen over loon en arbeidsvoorwaarden. Dat hangt samen met de verslechterende economische crisis in het land.