FT: grote banken VS dreigen klimaatalliantie VN te verlaten

Verschillende grote Amerikaanse banken dreigen een alliantie te verlaten die wordt geleid door klimaatgezant Mark Carney van de Verenigde Naties. Er zijn zorgen over juridische risico’s. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. Het gaat om banken als JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Bank of America.

Carney, voormalig gouverneur van de Britse centrale bank, zette vorig jaar de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) op. Die VN-alliantie van banken, verzekeraars en vermogensbeheerders met een gezamenlijk beheerd vermogen van 130 biljoen dollar heeft toezeggingen gedaan rond uitstoot en klimaatdoelstellingen.

Maar volgens Financial Times maken de Amerikaanse banken zich zorgen over rechtszaken vanwege die klimaatdoelstellingen van GFANZ en hebben ze daarom twijfels of ze nog wel bij die alliantie willen blijven. Zo kunnen banken aansprakelijk worden gesteld als bepaalde VN-klimaatcriteria niet behaald worden. Er zijn daarbij ook zorgen over de eisen van de Amerikaanse beurswaakhond SEC rond openbaarmaking van risico’s voor banken rond klimaatverandering.

De banken klagen ook dat de eisen die ze opgelegd krijgen niet voldoende worden ondersteund door inspanningen van overheden op klimaatgebied. Ook vinden ze dat er te weinig leden bij GFANZ uit landen met grote uitstoot zijn, zoals China en India.

GFANZ heeft eerder gezegd een reeks documenten naar buiten te brengen om leden van de groep te helpen met het bereiken van klimaatdoelstellingen in aanloop naar een VN-klimaattop in Egypte in november.

De alliantie telt naar eigen zeggen meer dan vijfhonderd leden uit ruim 45 landen. Ook de Nederlandse financiƫle instellingen ING, Triodos Bank, Achmea en NN Group zijn lid.