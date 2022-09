Essent gooit variabele tarieven stroom en gas flink omhoog

Essent gooit zijn variabele tarieven voor stroom en gas per 1 oktober flink omhoog. Het tarief voor stroom gaat met ruim 50 procent omhoog en de prijs van gas met meer dan 30 procent, laat Essent aan zijn afnemers weten.

Het huidige stroomtarief bedraagt bij Essent 0,29447 euro per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt dit 0,44395 euro per kilowattuur. Het tarief voor gas gaat van 1,51371 euro per kubieke meter naar 1,99440 euro.

“De energieprijzen stijgen nog steeds erg snel. Helaas gaan je variabele leveringstarieven daardoor per 1 oktober 2022 omhoog”, staat in een mail aan klanten. De nieuwe tarieven zijn inclusief “energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en 9 procent btw”.