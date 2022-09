Tesla roept 1,1 miljoen auto’s terug in VS om probleem met ramen

Tesla roept in de Verenigde Staten bijna 1,1 miljoen auto’s terug wegens een probleem met de elektrische ramen. De beveiliging van de autoruiten tegen beklemming werkt niet altijd goed, waardoor bestuurders en bijrijders kans op letsel lopen.

De ramen horen automatisch omlaag te gaan wanneer er iets tussen zit. Maar bij sommige Tesla’s detecteert het systeem obstakels niet goed. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen gewond geraakt door het euvel. Ook zijn er volgens Tesla geen ongelukken gebeurd. De oplossing voor het probleem is volgens de producent van elektrische auto’s een update van de software.

De terugroepactie heeft betrekking op de Model 3, bouwjaar 2017 tot en met 2022, de Model Y (2020-2021) en Model S en Model X, gemaakt in 2021 en dit jaar. Of er ook auto’s in Europa moeten worden teruggeroepen is nog onbekend.