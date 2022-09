Verzuim gedaald, wel meer afwezigheid door psychische klachten

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland is in augustus gedaald naar 4 procent, van 4,5 procent in juli. Dat zeggen arbodiensten HumanCapitalCare en Arboned. Daarmee ligt het verzuimpercentage vrijwel op het niveau van augustus 2019, dus voor de coronapandemie. Wel neemt het verzuim door psychische klachten toe, aldus de arbodiensten.

Het verzuim ligt slechts 0,2 procent hoger dan het gebruikelijke percentage voor de pandemie. “Dit verschil kan grotendeels verklaard worden door het verzuim van mensen met langdurende Covidklachten”, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare in een toelichting.

De Wereldgezondheidsorganisatie meldde onlangs al dat de coronapandemie nog niet helemaal voorbij is, maar dat het einde wel in zicht komt. “Ook wij zien dat het aantal nieuwe Covid-verzuimgevallen afgelopen maand verder is gezakt en nauwelijks meer een bijdrage levert aan het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland”, aldus Penders.

ArboNed en HumanCapitalCare stellen dat het aandeel psychische klachten zoals overspanning en burn-out binnen het totale verzuim, nu 10 procent hoger is dan in 2019. “Ongeveer een derde van het totale langdurend verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Twee op de duizend werknemers krijgen jaarlijks de diagnose burn-out van de bedrijfsarts en zijn dan gemiddeld 279 dagen uit de roulatie. Dat hakt er flink in, zeker in deze tijden waar al sprake is van hoge werkdruk door onder andere krapte in de arbeidsmarkt”, geeft Penders aan.

De arbodiensten benadrukken het belang van het voorkomen van verzuim door hoge werkdruk en stress. “Houd signalen van stress goed in de gaten. Blijf in gesprek met elkaar, organiseer individuele aandacht en geef ruimte voor zaken waar werknemers energie van krijgen. En schakel op tijd hulp in”, verklaart Penders.