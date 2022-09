Jumbo-topman Frits van Eerd treedt tijdelijk terug

Frits van Eerd trekt zich tijdelijk terug als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo. Dat is besloten na overleg met zijn familie en de raad van commissarissen, meldt Jumbo in een verklaring. “Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie.” De topman is een van de negen verdachten die vorige week werden gehoord in een omvangrijk witwasonderzoek van de fiscale opsporingsdienst FIOD.

Van Eerd werd zondag vrijgelaten nadat hij een aantal dagen vastzat. Wel blijft hij volgens het Openbaar Ministerie een verdachte. Op meerdere plekken in Nederland werden vorige week doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd daarbij doorzocht.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Volgens de supermarktketen heeft zijn terugtreden gevolgen voor de aansturing van Jumbo. Daarover verwacht het bedrijf binnenkort meer te kunnen mededelen. De dagelijkse bedrijfsvoering is momenteel in handen van het directieteam.

Partijen in de sportwereld die worden gesponsord door Jumbo gaven eerder aan het justitieel onderzoek af te wachten. “Voorzichtigheid is hier op z’n plaats, we wachten tot de feiten op tafel liggen. We hebben contact gehad met Jumbo; de directievoering en marketing lopen gewoon door”, zei manager Raymond Vermeulen van de door het supermarktbedrijf gesponsorde Formule 1-coureur Max Verstappen daarover.