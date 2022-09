AEX houdt winst vast, AkzoNobel verliest na winstwaarschuwing

De aandelenbeurs in Amsterdam hield dinsdagmiddag zijn winst vast. Op andere Europese beurzen was het beeld gemengd. Beleggers zijn nog altijd voorzichtig door signalen dat het risico op een mondiale recessie steeds groter wordt. AkzoNobel verloor aan waarde na een waarschuwing over de winst in de tweede helft van dit jaar.

De AEX-index noteerde iets na het middaguur 0,7 procent hoger op 644,74 punten. Chipbedrijven Besi en ASMI gingen aan kop met winsten tot 3,6 procent. Onderaan stond medisch-technologiebedrijf Philips met een min van 2 procent.

De MidKap won 0,5 procent tot 857,25 punten. De aandelenbeurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. De beurs in Londen zakte 0,5 procent

Verffabrikant AkzoNobel verloor 1,3 procent. Het concern waarschuwde dat economische onzekerheden zwaar op de winst drukken. Distributeurs en winkelketens die verf van het Nederlandse bedrijf verkopen, zijn daardoor vooral bezig met het opmaken van hun voorraden voordat ze nieuwe blikken van merken als Flexa of Sikkens inslaan.

Onward Medical, dat een therapie ontwikkelt die mensen met een dwarslaesie moet helpen, ging 1,8 procent omlaag. Het medisch-technologische bedrijf zag zijn operationeel verlies oplopen en de kaspositie verslechteren door hogere uitgaven aan onderzoek. Onward Medical behaalde naar eigen zeggen positieve resultaten in een onderzoek naar het vermogen van zijn therapie om de arm- en handfunctie bij mensen met een dwarslaesie te verbeteren.

Ebusco zakte 1,5 procent ondanks een nieuwe order in Zweden. De Brabantse fabrikant van elektrische bussen gaat 47 bussen leveren voor gebruik in het openbaar vervoer in het land. Waterzuiveringsbedrijf NX Filtration steeg 7,5 procent nadat analisten van KBC Securities het aandeel begonnen te volgen met een buy-advies.

Het Britse pond veerde wat op na het historische dieptepunt van maandag. De val van de Britse munt begon nadat de begrotingsplannen van de nieuwe regering bekend werden, waarbij fikse belastingverlagingen gepaard gaan met miljardenuitgaven. Maandag kwamen geluiden naar buiten dat de Bank of England ingrepen overweegt.

De euro was 0,9617 dollar waard, tegenover 0,9620 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 77,51 dollar. Brentolie klom 1,3 procent tot 85,16 dollar per vat.