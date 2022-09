ECB-hoofdeconoom waarschuwt voor loon-prijsspiraal

Het buitensporig verhogen van de lonen is niet de juiste reactie op de extreme prijsstijgingen. Dat zei Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens hem zal de hoge inflatie tot uiting komen in hogere lonen. “Maar er moet een evenwicht zijn”, waarschuwde hij in een interview met een Oostenrijkse krant.

De lonen zullen volgens Lane meer stijgen dan in voorgaande jaren. “Maar proberen om werknemers volledig te beschermen tegen inflatie door de lonen te verhogen, zal de bedrijfskosten aanzienlijk opdrijven en leiden tot tweede-ronde-effecten.” Tweede-ronde-effecten verwijzen naar een loon-prijsspiraal. Als de lonen te veel stijgen in reactie op de hoge inflatie, kan dit de prijzen nog verder opdrijven.

“Een terugkeer naar een lager inflatieniveau vereist de erkenning dat de bedrijfswinsten enige tijd zullen dalen. Daarbij zullen de lonen geen gelijke tred houden met de inflatie”, aldus Lane.

Scherpe stijgingen van de energieprijzen en tekorten in het aanbod wakkeren de inflatie al maanden aan. De ECB probeert dit tegen te gaan met hogere rentetarieven. De centrale bank streeft naar stabiele prijzen met een inflatie van 2 procent voor de eurozone op de middellange termijn. In augustus lagen de consumentenprijzen in de eurozone 9,1 procent boven het niveau van dezelfde maand een jaar eerder.

De ECB verwacht dat “de inflatie in 2023 en verder in 2024 aanzienlijk zal dalen”, aldus Lane. De daling van de inflatie zal grotendeels komen doordat de energieprijzen stabiliseren en de aanbodbeperkingen afnemen. “De lonen zullen na verloop van tijd een zekere inhaalbeweging maken, zodat de levensstandaard van de mensen weer zal verbeteren”, verwacht de hoofdeconoom.