Moeder Thuisbezorgd.nl rekent op winst in tweede helft 2022

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway verwacht in de tweede helft van dit jaar winstgevend te zijn. Het moederbedrijf van onder andere Thuisbezorgd.nl zet al langer in op het verhogen van de inkomsten per bestelling, terwijl het bedrijf ook minder geld kwijt wil zijn aan bezorgingen. Ook overheadkosten en investeringen zullen lager moeten uitvallen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat moet in de tweede helft van dit jaar positief zijn, waar dit in de eerste helft van 2022 nog uitkwam op een bedrag van minus 134 miljoen euro, zo meldt Just Eat Takeaway. Daarbij wijst het bedrijf wel direct op de huidige macro-economische onzekerheden en eventuele wisselkoerseffecten. Die zullen impact hebben op de waarde van transacties. Bij een vorige prognose rekende Just Eat Takeaway nog op een licht negatieve winstmarge.

Het bedrijf roept binnenkort aandeelhouders bijeen om ze bij te praten over het afstoten van het belang in iFood. De verkoop van zijn aandelen in deze Braziliaanse branchegenoot aan techinvesteerder Prosus levert Just Eat Takeaway zo’n 1,8 miljard euro op.

Just Eat Takeaway riep al langer van de iFood-aandelen af te willen, maar alleen voor het juiste bedrag. Vorig jaar werd nog een bod van 2,3 miljard euro afgeslagen. Hogere biedingen bleven uit omdat de waarde van maaltijdbezorgingsbedrijven de afgelopen tijd onder druk stond. Net als branchegenoten groeide Just Eat Takeaway sterk tijdens de coronapandemie, maar kampt het bedrijf nu met een groeivertraging omdat mensen weer vaker buitenshuis eten.

De aankondiging van dinsdag zorgde voor opluchting bij beleggers. Die zetten het aandeel Just Eat Takeaway bijna 10 procent hoger op de beurs in Amsterdam.