Klanten ING gaan in 2023 meer betalen voor betaalpakket

Alle particuliere klanten met een betaalpakket bij ING gaan volgend jaar 80 eurocent per maand meer betalen voor die diensten. Volgens de bank is de prijsverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in de vernieuwing van betaalproducten. Daarnaast is ING net als andere banken steeds meer geld kwijt aan antiwitwascontroles. De tariefsverhoging moet die extra kosten deels compenseren.

Een woordvoerster van ING kon niet precies aangeven hoeveel mensen te maken krijgen met hogere tarieven, omdat dit concurrentiegevoelig is. De bank stelt dat ruim 5,5 miljoen particuliere klanten de mobiele app van ING gebruiken.

Alle maandtarieven voor particuliere betaalpakketten gaan met 80 cent omhoog. ING zegt het belangrijk te vinden dat alle klanten evenredig meebetalen aan de hogere kosten die de bank maakt.

ING schaft ook de papieren afschriften af bij zijn betaalpakket OranjePakket met korting. Klanten met dit pakket kunnen voortaan alleen nog online of in de mobiele app bankzaken regelen. Bij verscheidene andere betaalpakketten is het nog wel mogelijk om papieren afschriften te ontvangen.