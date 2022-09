Toyota en Nintendo bij dalers op beurs Japan

Toyota was vrijdag een opvallende daler op de beurs in Tokio. Het autoconcern houdt ondanks kritiek vast aan zijn strategie voor elektrische voertuigen. Daarmee blijft het Japanse bedrijf ook inzetten op hybride modellen zoals de Prius. Volgens critici, waaronder milieubewegingen en investeerders, gaat de overgang naar elektrische rijden bij Toyota te langzaam.

Toyota is van plan de komende jaren ruwweg 70 miljard dollar te investeren in elektrische voertuigen. De helft daarvan is bestemd voor het ontwikkelen van batterijen. Investeerders gaven een duidelijk signaal af dat Toyota te weinig ambitie toont. Het aandeel verloor 4 procent. In het kielzog van Toyota verloren ook andere automakers als Nissan (min 6,2 procent), Mitsubishi (min 7,5 procent) en Mazda (min 8,5 procent) aan waarde.

Verder stond Nintendo bij de verliezers. De producent van spelcomputers en videogames voerde op donderdag het eerder aangekondigde plan van een aandelensplitsing door om de prijs voor een aandeel aantrekkelijker te maken voor nieuwe beleggers. De 10 staat tot 1 splitsing maakte ook dat een aandeel nog maar een tiende van zijn waarde hield. Op de laatste handelsdag van de week verloor Nintendo meer dan 4 procent.

De Nikkei-index in Japan verloor tussentijds 2,2 procent. Ook elders in Azië stonden minnen op de borden nadat de aandelenbeurzen in New York een dag eerder ook hard daalden. De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. Ook de Hang Seng in Hongkong (min 0,3 procent) stond tussentijds op verlies.

In Australië verloor de All Ordinaries 1,1 procent. De beurs in Shanghai zakte 0,2 procent. Beleggers in China reageerden op een toename van de bedrijvigheid in fabrieken in het land. Dat bleek tenminste uit officiële statistieken. De index van onderzoeksbureau Caixin/S&P Global liet wel een krimp zien.