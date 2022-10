Oliealliantie OPEC+ komt voor eerst in jaren weer fysiek samen

De landen van de oliealliantie OPEC+ gaan voor het eerst sinds maart 2020, toen de coronapandemie net was uitgebroken, weer fysiek vergaderen over de productie. De vergadering op het OPEC-hoofdkantoor in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen vindt komende woensdag plaats.

De OPEC+ telt 23 landen, waaronder de grote olieproducenten Saudi-Arabië en Rusland. Sinds corona werden vergaderingen altijd online gehouden. Volgens afgevaardigden kunnen mogelijk niet alle leden er persoonlijk bij zijn, omdat de uitnodiging voor fysieke aanwezigheid zo kort voor de bijeenkomst is verstuurd.

Naar verwachting gaat de OPEC+ de productie verder verlagen om zo de olieprijzen te stutten. Rusland zou aansturen op een verlaging met 1 miljoen vaten per dag.

De OPEC werd in 1960 opgericht door Iran, Irak, Koeweit, Saudi-Arabië en Venezuela om voor “stabiele en eerlijke” prijzen te zorgen. Dat gebeurt door samen af te stemmen hoeveel olie elk land oppompt. Het kartel, met inmiddels dertien leden, werkt sinds 2019 nauw samen met andere olielanden waaronder Rusland, Kazachstan en Maleisië.