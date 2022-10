ING-klant mag hypotheek boetevrij vervroegd aflossen

Klanten van ING mogen het volledige bedrag van hun hypotheek vervroegd aflossen zonder dat ze hiervoor een boeterente moeten betalen. Dit geldt ook voor het aflossingsvrije deel van de hypotheek, meldt ING in zijn app.

Het gaat om klanten met een hypotheekrente die lager is dan de huidige rente van hetzelfde product. Eerder mocht maximaal 10 procent van de hoofdsom van de hypotheek boetevrij afgelost worden. Volgens ING kan er nu kosteloos afgelost worden als gevolg van “de huidige rentestand”. De rentepercentages bij hypotheekverstrekkers zijn in het afgelopen jaar ruimschoots verdubbeld.

Volgens een woordvoerster van ING is het beleid niet veranderd. “Het is altijd al mogelijk geweest om je hypotheek boetevrij af te lossen als je als klant een lager percentage betaalt dan de rente van het product is op dat moment”, aldus de zegsvrouw. Zij wijst erop dat het een persoonlijke zaak is of het ook gunstiger is voor de klant om vervroegd af te lossen.