Kaag mild over Duitse miljardensteun voor lagere gasprijs

Minister Sigrid Kaag (Financiën) vindt dat “niet iedereen over elkaar heen moet buitelen” over keuzes die regeringen maken om hun burgers en kleine bedrijven te helpen de elektriciteitsnota’s te betalen. “Het is lastig een op een vergelijken”, zegt ze over het besluit van de Duitse regering om daarvoor 200 miljard euro uit te trekken. Dat besluit is niet overal in Europa goed gevallen.

Duitsland voert onder andere een prijsplafond voor gas in en schrapt een omstreden heffing op gasverbruik. Berlijn zal extra geld moeten lenen om de nieuwe steunmaatregelen te bekostigen. Critici vinden de steunmaatregel weinig solidair met armere EU-landen die minder diepe zakken hebben en vrezen ook voor een verstoring van de gasmarkt. Tegelijk is de Duitse regering tegen de invoering van een Europa-breed prijsplafond voor geïmporteerd aardgas.

Kaag noemt het Duitse steunpakket “ruimhartig” en erkent dat “de Europese ministers van Financiën hebben gezegd: laten we gelijk optrekken”, zei ze bij aankomst voor de Eurogroep in Luxemburg. Maar ook Nederland “doet heel veel en was een van de eersten met de introductie van een tijdelijk prijsplafond”. Daarnaast hebben de EU-landen ook gezamenlijke afspraken gemaakt, zoals het afromen van overwinsten van energiebedrijven om dat geld te gebruiken om kwetsbare huishoudens en bedrijven te steunen.

“We moeten in deze onzekere fase heel zorgvuldig besluiten nemen, maar ook niet over elkaar heen buitelen. De solidariteitsvraag hangt altijd boven de markt”, aldus de D66-bewindsvrouw.