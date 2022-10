Vervelende passagiers voortaan op zwarte lijst KLM en Transavia

KLM en Transavia gaan persoonsgegevens uitwisselen van passagiers die zich hebben misdragen op vluchten van een van de twee luchtvaartmaatschappijen. Staan deze passagiers op de zogeheten No Fly-list, dan krijgen zij een reisverbod van vijf jaar bij zowel KLM als Transavia.

De twee luchtvaartmaatschappijen hebben de afgelopen tijd onderzocht hoe zij op een juiste manier gegevens van passagiers op zwarte lijsten kunnen delen. Ondanks “complexe en soms onduidelijke regelgeving” hebben ze nu een manier gevonden waarop de gegevens toch uitgewisseld mogen worden. Privacyregels worden in die procedure gewaarborgd, aldus de maatschappijen.

Volgens KLM en Transavia is ontoelaatbaar gedrag aan boord een groeiend probleem. KLM ziet gemiddeld vijf meldingen per maand binnenkomen, bij Transavia ligt dat aantal op één keer per maand. Vooral tijdens de coronacrisis nam het aantal meldingen toe. En hoewel het aantal daarna even daalde, merken de maatschappijen dat de agressie de laatste tijd weer toeneemt.

Daarom pleiten KLM en Transavia ook voor het creëren van meer juridische mogelijkheden om gegevens van mensen die zich hebben misdragen uit te wisselen. In eerste instantie binnen de Nederlandse landsgrenzen, maar op termijn zou dat beleid ook internationaal uitgerold moeten worden.