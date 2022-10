Hogere opening AEX, alle 25 fondsen beginnen in het groen

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Ook elders in Europa stonden de graadmeters op winst. Beleggers trokken zich op aan de fors hogere standen op Wall Street en in Azië. Alle 25 AEX-fondsen stonden in het groen. Beleggers verwerken later op dinsdag onder andere Europese cijfers over de producentenprijzen. De agenda voor beleggers is verder nagenoeg leeg.

De AEX steeg in de vroege handel 1,2 procent tot 653,72 punten, geholpen door een winst van ING. Het financiële fonds was de sterkste stijger met een plus van 3,3 procent. Ook betalingsbedrijf Adyen en chiptoeleverancier Besi stonden in de kopgroep. Chiptoeleverancier ASMI steeg 2,7 procent. Dat bedrijf rondde de overname van het Italiaanse siliciumbedrijf LPE af. KPN won na een lager begin 0,6 procent ondanks een negatief analistenrapport. Volgens kenners wordt het voor telecombedrijven steeds lastiger om de hogere kosten door te berekenen aan klanten.

De MidKap noteerde kort na de openingsbel 1,9 procent hoger op 876,91 punten. Hier was metaalspecialist AMG de sterkste stijger met een winst van 3,4 procent. Biotechnoloog Galapagos won 3 procent. Het bedrijf kreeg van het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief advies over een wijziging van het label van ontstekingsremmer Jysseleca. Concreet betekent dit dat er op de verpakking van het middel niet meer gewaarschuwd hoeft te worden voor mogelijke bijwerkingen.

De olieprijzen liepen dinsdag nog iets verder op na de fikse stijging een dag eerder, nadat bekend werd dat de OPEC-landen de productie willen beperken om daarmee de prijzen te stutten. De OPEC-landen en hun bondgenoten, waaronder Rusland, komen daarover woensdag bijeen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg nog eens 0,8 procent tot 84,28 dollar. Ook Brent, toonaangevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd weer duurder. Voor een vat moest 89,66 dollar worden betaald, 0,9 procent meer in vergelijking met een dag eerder.

De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs lieten winsten tot 1,7 procent noteren. Bij de buitenlandse fondsen blijft de aandacht uitgaan naar Credit Suisse door zorgen bij beleggers over de financiële stabiliteit van de Zwitserse bank. Het aandeel zakte nog eens 0,9 procent in Zürich.

De euro was 0,9884 dollar waard tegen 0,9822 dollar bij het slot van de beurzen op maandag.