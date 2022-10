Staatsschuld VS voor het eerst hoger dan 31 biljoen dollar

De Verenigde Staten zijn het nieuwe boekjaar gestart met een staatsschuld van 31,1 biljoen dollar, blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Financiƫn. Het land nadert daarmee het zelfopgelegde schuldplafond van 31,4 biljoen dollar.

In de VS legt het Congres een schuldplafond vast dat bepaalt hoeveel geld de overheid mag lenen. De limiet is sinds de invoering van het plafond in 1917 tientallen keren verhoogd, omdat het geld anders op zou raken. De laatste verhoging was eind 2021 met 2,5 biljoen dollar.

Als zoveel landen kampen de VS met de hoogste inflatie in decennia. Om de prijsstijgingen te temperen heeft de Federal Reserve de belangrijkste rentevoet aanzienlijk verhoogd. Dat maakt lenen duurder.