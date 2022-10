Grootste batterij van Nederland in gebruik genomen

De grootste batterij van Nederland is donderdag in Lelystad in gebruik genomen. De GIGA Buffalo, zoals de batterij heet, moet helpen bij het tegengaan van verstoppingen op het elektriciteitsnet. Dat moet ook de verduurzaming van de stroomvoorziening versnellen.

Energiemaatschappij Eneco huurt de GIGA Buffalo van GIGA Storage, een bedrijf uit Amstelveen dat zich specialiseert in grootschalige energieopslag. Het Finse Wärtsilä leverde de batterij, die donderdag op stroom werd gezet door minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie.

De megabatterij moet helpen om zogeheten congestie te voorkomen. Dat is het moment waarop verbruikers niet de hoeveelheid stroom kunnen krijgen en producenten niet de elektriciteit kwijt kunnen die ze hebben opgewekt. Batterijen kunnen volgens GIGA Storage helpen om op piekmomenten het elektriciteitsnet te ondersteunen door wat van de stroom op te slaan. Die kan dan weer geleverd worden als er voldoende ruimte is op het net.

Dergelijke opslagsystemen kunnen ook helpen bij het gebruik van groene stroom. Zonnepanelen en windmolens produceren soms stroom op momenten dat de vraag niet erg groot is, terwijl op piekmomenten te weinig groene stroom voorhanden is en kolen- en gascentrales de vraag moeten opvangen. Batterijen zouden groene stroom kunnen opslaan en weer leveren op piekmomenten, zodat vervuilende centrales minder vaak hoeven te draaien.