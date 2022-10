Huizenprijzen volgens makelaars flink gedaald in zomerkwartaal

De huizenprijzen zijn in de zomer flink gedaald vergeleken met een kwartaal eerder. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn bestaande koopwoningen in het derde kwartaal gemiddeld bijna 6 procent goedkoper geworden. Dat is de grootste prijsdaling in een kwartaal die de makelaars ooit hebben gemeten. Waarschijnlijk komt dit door een combinatie van een gestegen hypotheekrente, een groeiend woningaanbod en een hard oplopende inflatie.

Waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen stelt dat de extreem verhitte markt van de afgelopen anderhalf jaar een keerpunt heeft bereikt. Nog niet zo lang geleden lieten de huizenprijzen op jaarbasis een toename zien van rond de 20 procent. Als je de prijzen van nu vergelijkt met een jaar geleden gaat het nog maar om een plus van 2 procent.

Wanneer wordt gekeken naar nieuwbouwwoningen dan valt de prijsstijging met 8 procent wel nog wat hoger uit. Maar dat gaat maar om een veel kleiner aantal woningen.

Door de hogere hypotheekrente kunnen veel mensen momenteel minder geld lenen voor de aanschaf van een huis. En doordat het leven over de gehele linie duurder is geworden blijft er ook minder geld over voor de maandelijkse woonlasten. Volgens Gerssen heeft dit de gekte uit de markt gehaald.

Wat ook meespeelt is dat het aanbod aan te koop staande woningen flink is toegenomen. Bij NVM-makelaars is het aanbod opgelopen tot meer dan 30.000 huizen. Daardoor hebben huizenzoekers weer wat meer huizen om uit te kiezen.

“Toch zijn we nog ver verwijderd van een normale markt”, benadrukt Gerssen. “Daarvoor is het aanbod, zowel in aantal als soorten woningen, nog zeker niet toereikend.”

In het derde kwartaal werden er zo’n 32.500 bestaande woningen aan de man gebracht, wat vergelijkbaar is met dezelfde periode vorig jaar. Het merendeel daarvan werd nog steeds boven de vraagprijs verkocht. Er zijn ook nog grote regionale verschillen.

“Het aanbod op de woningmarkt groeit weliswaar maar dat doet het aantal huishoudens en daarmee de woningvraag ook. Met een actueel tekort van meer dan 300.000 woningen, moeten onze makelaars nog te veel nee verkopen”, aldus Gerssen.

De NVM vindt al langer dat er veel te weinig nieuwbouwwoningen bijkomen in Nederland. En de nieuwbouw die wel op de markt komt is vaak niet het type huis waar de meeste mensen op zitten te wachten. In de steden worden veel appartementen neergezet, terwijl de vraag van de nieuwbouwkoper volgens de makelaars vooral uitgaat naar eengezinswoningen.