KLM mag oud-topman ontslagvergoeding meegeven

De oud-topman van luchtvaartmaatschappij KLM, Pieter Elbers, heeft volgens de rechtbank van Amsterdam recht op een ontslagvergoeding na zijn vertrek bij de luchtvaartmaatschappij. Bovendien heeft hij recht op uitgestelde bonussen uit de periode voordat KLM staatssteun ontving wegens de coronacrisis, staat in een vonnis waarover het Financieele Dagblad eerder berichtte. Het totale bedrag komt neer op zo’n 1,3 miljoen euro.

KLM en Elbers vroegen de rechtbank om opheldering over wat de luchtvaartmaatschappij de voormalige topman wel en niet mocht betalen. Met de Nederlandse staat was afgesproken dat KLM geen bonussen mag uitkeren zolang het bedrijf nog gebruikmaakt van de overheidssteun wegens de coronacrisis.

De rechter oordeelde dat de transitievergoeding, die ruim 850.000 euro bedraagt, voor Elbers niet verboden is op grond van de voorwaarden die de regering aan de staatssteun voor KLM stelde. In het vonnis staat ook nadrukkelijk dat het betalen van een transitievergoeding een wettelijke verplichting is, dus zou de Staat KLM niet kunnen verbieden die uit te keren. Daarnaast verzekerde de rechter dat KLM prestatiebonussen voor de periode van 2015 tot 2019 mag uitbetalen.

KLM maakte in januari bekend dat Pieter Elbers na “goed overleg” met de raad van commissarissen (rvc) geen derde termijn zou aangaan. De luchtvaartmaatschappij zegde daarbij de arbeidsovereenkomst met Elbers op, verklaart Cees ’t Hart van de rvc van KLM nu.

“Om duidelijkheid te krijgen of Elbers in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding, na dertig jaar KLM, waarvan acht jaar als CEO, en voor uitkering van reeds eerder toegekende vergoedingen, heeft KLM samen met Pieter Elbers de rechtbank om een oordeel gevraagd. De uitspraak is glashelder en KLM zal dus Pieter Elbers betalen waar hij recht op heeft”, stelt ’t Hart in een schriftelijke reactie.