Musk probeerde korting te bedingen op koopprijs Twitter

Tesla-topman Elon Musk heeft eerst geprobeerd een lagere prijs te bedingen voor Twitter voordat hij aangaf het socialemediabedrijf toch voor de prijs van zijn originele bod te willen kopen. Er liepen de afgelopen week gesprekken over een korting tot 30 procent, meldden Amerikaanse media op basis van ingewijden. Tot een akkoord kwamen Musk en Twitter echter niet.

Musk kondigde in april aan Twitter te willen kopen voor 44 miljard euro. In juli zei hij dat de deal niet meer doorging. Volgens hem zijn er veel meer geautomatiseerde accounts op Twitter dan het bedrijf zegt. Twitter zei echter dat de rijkste man ter wereld niet zomaar onder zijn bod uit kon en sleepte Musk voor de rechter. In de voorbereiding op de rechtszaak kwam onder meer naar voren dat Musk in mei tegen de achtergrond van de Russische oorlog in Oekraïne had gezegd “dat het geen zin had om Twitter te kopen als de Derde Wereldoorlog uitbreekt”.

Die rechtszaak gaat vooralsnog gewoon door, gaf de rechter in de Amerikaanse staat Delaware inmiddels aan. Zowel van de kant van Twitter als van Musk had zij geen verzoek gekregen de behandeling te pauzeren. De geplande ondervraging van Musk donderdag door de advocaten van Twitter is wel uitgesteld, volgens ingewijden tegen Bloomberg. De eerste zittingsdag van het proces is 17 oktober.

Voor die tijd zou er een nieuw akkoord kunnen liggen over de overname, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Er wordt momenteel druk onderhandeld en dat zou “binnen enkele dagen” tot resultaat kunnen leiden. Daarmee zou de rechtszaak alsnog van de baan zijn.

In Amerikaanse en financiële media werd al gespeculeerd dat Musks draai te maken heeft met de zwakke zaak die hij heeft en de vervelende details die naar buiten zouden kunnen komen. Zo zijn al berichtjes van Musk aan verschillende andere figuren uit Silicon Valley boven water gekomen. Ook verklaarde Musk de chatapp Signal niet te gebruiken, maar zouden er aanwijzingen zijn dat hij daar in een eerdere verklaring over gelogen heeft.