Schiphol denkt met pakket eindelijk meer beveiligers te trekken

Schiphol denkt dat de combinatie tussen een hoger loon en andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden eindelijk voor meer beveiligers op de luchthaven gaat zorgen. Ondanks een hogere toeslag tijdens de zomer, bleef het tekort aan beveiligers ongeveer even groot. Door ook in te zetten op “erg opgeknapte pauzeruimtes” en voorspelbaardere roosters, moeten de tekorten bij de security snel worden opgelost, zegt operationeel directeur Hanne Buis.

Buis zegt dat dit pakket is gebaseerd op gesprekken met beveiligingsbedrijven en beveiligers op de werkvloer. “We hoorden terug dat het een beetje om het salaris ging, maar ook echt om betere roosters en rustruimtes. Er was meer nodig dan de zomertoeslag.” Daar is het pakket met ook de structurele loonsverhoging van 2,50 euro per uur vanaf november uit voortgekomen.

De directeur wil geen moment noemen waarop het tekort aan beveiligers omlaag is gebracht van de huidige achthonderd naar de beoogde nul. “Daar is het echt te vroeg voor. We gaan de komende weken zien en monitoren hoeveel extra mensen zich bij de beveiligingsbedrijven melden. Wij willen er zo snel mogelijk zo veel mogelijk.”

Schiphol kondigde vorige week aan de hele winterperiode van oktober tot en met maart nog aan een limiet voor het aantal vertrekkende reizigers vast te houden, om zo lange wachtrijen te voorkomen. Maar als blijkt dat er al eerder genoeg beveiligers zijn om meer reizigers te laten vertrekken, krijgen maatschappijen dat te horen. “Maar omdat we niet vanaf morgen honderden extra beveiligers hebben, hebben we eerst gekozen voor stabiliteit”, aldus Buis.

Ze zegt er wel bij dat de huidige krappe arbeidsmarkt “erg complex” blijft. Mede daarom begint maandag “een grote wervingscampagne” om aan meer beveiligers te komen. “We hebben er veel vertrouwen in dat dit gaat werken”, verzekert Buis.