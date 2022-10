Zakenkrant meldt miljardenverlies moederbedrijf TikTok

Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, heeft vorig jaar een miljardenverlies geleden. Het Chinese techconcern achter de populaire filmpjesapp groeide snel, maar gaf ook veel uit aan marketing en de ontwikkeling van nieuwe functies. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van een intern rapport van het bedrijf.

Het operationele verlies bedroeg in 2021 bijna 7,2 miljard dollar (7,3 miljard euro). Dat is het resultaat dat voor de aftrek van rentes, belastingen en afschrijvingen overblijft. Het nettoresultaat bedroeg volgens The Wall Street Journal 84,9 miljard dollar, voor het grootste deel door afwaarderingen van effecten in het bezit van het bedrijf. Het gaat om een 84 procent forser verlies dan in 2020.

TikTok is op dit moment een van de populairste apps onder jongeren en maakt het Facebook lastig om nog te groeien. In 2021 zou de omzet 80 procent zijn gestegen tot 61,7 miljard dollar. Maar de kosten namen bijna even hard toe. Dit jaar is er mogelijk sprake van een ommekeer in de resultaten van ByteDance. In de eerste drie maanden van 2022 boekte het bedrijf een operationele winst.

Naast TikTok runt ByteDance meerdere apps voor de Chinese markt. Zo bezit het bedrijf videoplatform Douyin, dat veel op TikTok lijkt, en de nieuwsapp Toutiao. Net als bij TikTok maakt ook deze app voor nieuws gebruik van algoritmes om gebruikers op basis van hun vermeende voorkeuren berichten aan te bevelen.