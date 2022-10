Macron wil geen paniek in Frankrijk over brandstoftekorten

De Franse president Emmanuel Macron dringt er bij de Franse bevolking op aan niet in paniek te raken door de brandstoftekorten in Frankrijk die zijn ontstaan door stakingen bij olieraffinaderijen. In sommige regio’s van het land zijn pompstations daardoor volledig drooggevallen, met name rond Parijs en in het noorden van Frankrijk.

Door zorgen over brandstoftekorten zijn lange rijen met automobilisten aan tankstations ontstaan. De stakingen bij Franse raffinaderijen begonnen vorige maand. Macron zei dat de overheid strategische brandstofvoorraden vrijgeeft om daarmee pompstations te bevoorraden. Ook zei hij vanuit de Europese top in Praag dat hij hoopt dat er snel een akkoord wordt gesloten tussen vakbonden en werkgevers om een einde te maken aan de stakingen.

De Franse transportminister Clement Beaune meldde vrijdag dat tankvrachtwagens toestemming krijgen om op zondag brandstof te leveren aan pompstations. Normaal mogen die tankers niet rijden op zondagen. De Franse energieminister Agnes Pannier-Runacher gaf aan dat ruim 80 procent van de Franse pompstations geen problemen heeft en ze riep de bevolking op vertrouwen te hebben in de maatregelen van de overheid, waaronder de vrijgave van strategische voorraden.