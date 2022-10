Onderzoek: 270 biljoen nodig voor bereiken klimaatdoelen Parijs

Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken zijn investeringen nodig van in totaal 270 biljoen dollar, omgerekend 277.000 miljard euro. Dat schrijft de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re in een onderzoek. Het geld is volgens Swiss Re nodig voor het terugbrengen van de uitstoot in de vier sectoren met de grootste emissies, namelijk energie, verkeer, gebouwen en industrie.

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet de netto-uitstoot in 2050 naar nul zijn teruggebracht en de opwarming van de aarde worden beperkt. Om dat te bereiken moet volgens Swiss Re sneller en aanzienlijk meer in klimaatbescherming worden geïnvesteerd. Als het tempo van huidige investeringen wordt doorgezet kan het akkoord van Parijs pas twintig jaar later worden bereikt, aldus de onderzoekers.

De grootste investeringen zijn nodig in het verkeer, met een bedrag van 114 biljoen dollar. Het gaat dan met name om de bouw van infrastructuur voor elektrisch rijden zoals laadpalen. Voor de energiesector is 78 biljoen dollar nodig en voor gebouwen 65 biljoen dollar. De industrie heeft volgens Swiss Re een verhoudingsgewijs klein bedrag van 14 biljoen dollar nodig om de uitstoot terug te brengen.

Swiss Re stelt dat goede samenwerking van het bedrijfsleven en overheden nodig is om de klimaatdoelen te bereiken. Het grootste deel van de investeringen zal uit het bedrijfsleven moeten komen en overheden moeten regelgeving daarvoor opzetten. Ook de financiële sector kan meehelpen, bijvoorbeeld door investeringen in groene obligaties. Dat is schuldpapier om duurzame projecten te financieren.