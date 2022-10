Financiële top Washington ‘laatste halte voor economische storm’

Leiders uit de financiële wereld komen deze week bij elkaar tijdens verschillende topbijeenkomsten in de Amerikaanse hoofdstad Washington, waar ook Nederland bij is. Nu de inflatie de pan uit rijst en in tal van landen recessies dreigen, is er veel te bespreken. Econoom en voormalig Amerikaans minister van Financiën Lawrence Summers noemde deze week onlangs de “laatste halte voor een naderende economische storm”.

De meeste bewindspersonen en hoogwaardigheidsbekleders die naar Washington reizen komen voor de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat deze weer volledig op locatie plaatsvinden. Ook is er nog een G7-bijeenkomst en er is een G20-bijeenkomst met ministers van Financiën en centralebankhoofden. Vanuit Nederland zijn onder meer minister van Financiën Sigrid Kaag en president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) aanwezig.

Op de agenda staan de verwoestende oorlog in Oekraïne, corona, voedseltekorten en de klimaatverandering. Maar ook financiële steun aan andere landen en de oplopende rente zijn belangrijke thema’s. Door de hogere rente dreigen veel schulden onhoudbaar te worden. Vooral in ontwikkelingslanden kan dit voor problemen zorgen, omdat ze dan geen geld meer hebben om aan het herstel van hun economie te werken.

“Wat op het spel staat – wat in hoge mate zal afhangen van de beslissingen die de ministers van Financiën deze week nemen – is of ontwikkelingslanden een verloren decennium aan economische kansen krijgen, zoals veel landen in de jaren 80 is overkomen, of dat ze in staat worden gesteld het momentum vast te houden, zoals is gebeurd na de financiële crisis van 2009”, zo verwoordt Summers het in een recent opiniestuk in The Washington Post.

Of er meteen concrete beslissingen genomen worden, is overigens nog de vraag. Ingewijden laten weten dat de gesprekken nu ook vooral bedoeld zijn om beleidskeuzes onderling af te stemmen. De echte knopen worden later pas doorgehakt, bijvoorbeeld bij de Europese Unie in Brussel. De G20-bijeenkomst is ook bedoeld als voorbereiding in de aanloop naar de grotere G20-top in Indonesië in november. In juli was er ook al zo’n tussentijdse G20-bijeenkomst en die leverde geen officiële slotverklaring op omdat de deelnemende landen niet op dezelfde lijn zaten wat betreft hun reactie op de oorlog in Oekraïne. Het Westen keerde zich heel stellig tegen Rusland, maar bijvoorbeeld China en India stelden zich terughoudender op.