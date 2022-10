3 onmisbare tips voor meer succes als freelancer

Het aantal starters is vanaf de maand augustus weer flink omhooggegaan. Ver daarvoor tijdens de coronacrisis werden ook al veel nieuwe bedrijven opgericht. Vorig jaar schreven in totaal maar liefst 250.000 Nederlanders zich in bij de Kamer van Koophandel. Ook de krapte in de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer werknemers in dienstverband van start gaan als freelancers. Er is immers werk genoeg!

Hoe zorg je als freelancer voor meer inkomsten? Dit zijn drie onmisbare tips.

Denk als een bedrijf

Zelfs al huur je nooit iemand in en zelfs als je je bedrijf niet formeel laat opnemen: het is belangrijk om te onthouden dat ook freelancers ondernemers zijn. Dat betekent dat je moet denken als een bedrijfseigenaar met bepaalde standaarden. Voordat je een contract opstelt, moet je weten hoeveel je werk waard is, of je per uur of per project betaald wil worden en hoeveel en hoe je betaald wordt. Daarbij is het van belang dat je je administratie op orde hebt. Online programma’s als Wefact.nl kunnen daar goed bij helpen.

Ga effectief om met je tijd

Als je op de lange termijn freelance werk wil doen, dan zul je ook je tijd effectief moeten indelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van je werk hoog blijft. Productiviteit en een goede workflow zijn per slot van rekening essentieel voor succes. Als freelancer, is er niemand die je precies kan vertellen wanneer je wat doet. Je zult dus zelf je tijd moeten managen. Het helpt als je voor jezelf een routine creëert. Begin iedere dag rond hetzelfde tijdstip en plan meetings achter elkaar. Op die manier wissel je niet te veel van het ene soort taak naar de ander. Zorg voor voldoende pauzes en als je in de avond werkt, werk dan in een omgeving zonder afleidingen. Ook is het belangrijk om doelen te stellen voor jezelf. Maak een planning en stel dagelijkse en maandelijkse mijlpalen op. Op die manier werk je ergens naartoe en kun je reflecteren op je prestaties. Lukt het om alles uit te voeren zoals je had gepland? Of moet je iets aanpassen om je doelen te bereiken? Regelmatige reflectie helpt om vooruit te komen.

Bouw een netwerk

Netwerken is belangrijk bij een traditionele carrière, maar helemaal voor freelancers is het noodzakelijk om nieuwe opdrachtgevers te vinden. Veel freelancers vinden nieuwe opdrachten via via en dankzij voormalige tevreden klanten. Als freelancer is iedere interactie een mogelijkheid om een nieuwe klant te vinden. Om het netwerken gemakkelijker te maken is het handig als je visitekaartjes hebt die je gemakkelijk kunt weggeven wanneer je in een situatie bent waarin je mensen ontmoet. Vraag daarnaast om referenties die je kunt publiceren op LinkedIn of op je website. Op die manier kunnen potentiële nieuwe klanten zien wat je doet en zullen ze je sneller inhuren.