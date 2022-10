ACM stelt richtlijn duurzaamheidsclaims voor kledingindustrie op

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Noorse consumentenautoriteit NCA hebben samen een richtlijn opgesteld voor het gebruik van duurzaamheidsclaims in de kledingindustrie. De beweringen over de duurzaamheid van gebruikte materialen in onder meer reclamecampagnes van kledingbedrijven waren vaak onduidelijk voor klanten en de nieuwe richtlijn moet daar een einde aan maken.

Grote kledingmerken gebruiken de zogeheten Higg-materialenindex als onderbouwing voor hun duurzaamheidsclaims over materialen. Maar de gegevens uit die index kunnen volgens de toezichthouders zonder toelichting voor consumenten al snel misleidend zijn. Bedrijven die de index willen gebruiken moeten nu duidelijk vermelden dat het gaat om algemene, gemiddelde gegevens die niet direct van toepassing zijn op de productie van dat specifieke product. Ook moeten ze vermelden dat niet de volledige impact van de gebruikte materialen op het milieu in kaart is gebracht.

Daarnaast moet het voor de consument duidelijk zijn dat de index de milieu-impact alleen binnen één materiaaltype vergelijkt en niet tussen materialen. Dus de impact van biologisch katoen wordt vergeleken met gewoon katoen en niet met bijvoorbeeld polyester. Ook moeten de onderliggende gegevens actueel zijn en worden goedgekeurd door een onafhankelijke derde partij. De richtlijn is gebaseerd op huidige Europese regelgeving, maar is op zichzelf geen wettelijk bindend document.

De ACM heeft afgelopen jaren onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims in onder andere de kledingsector. Dit heeft geresulteerd in toezeggingen van sportkledingketen Decathlon en de Zweedse kledingketen H&M om duurzaamheidsclaims op hun kleding en websites aan te passen of niet meer te gebruiken. Ook beloven de twee bedrijven consumenten duidelijker te informeren om het risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. De toezichthouder stelt de kledingbranche nauwgezet in de gaten te blijven houden.