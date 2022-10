Klap voor Uber en Lyft op Wall Street om regels zzp’ers

Taxibedrijven Uber en Lyft hebben dinsdag een flinke klap gekregen op Wall Street. Het nieuws dat de Amerikaanse overheid de regels rondom zzp’ers wil aanpassen, betekent mogelijk dat de bedrijven een deel van hun chauffeurs in dienst moeten nemen. Uber leverde 10,4 procent in, Lyft daalde 12 procent. Ook maaltijdbezorger DoorDash zakte, namelijk 6 procent.

De aandelenbeurzen in New York gingen wisselend de dag uit. De recessievrees hing opnieuw boven de markten op de dag waarop het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiverwachtingen voor veel landen verlaagde en de inflatieverwachtingen verhoogde. Ook de vrees voor verdere agressieve renteverhogingen van centrale banken drukte op het gemoed.

Desondanks eindigde de Dow-Jonesindex op een kleine plus van 0,1 procent. Die beursgraadmeter sloot op 29.239,19 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,7 procent tot 3588,84 punten en techbeurs Nasdaq werd 1,1 procent lager gezet naar 10.426,19 punten.

American Airlines ging 1,7 procent vooruit. De luchtvaartmaatschappij verwacht in het derde kwartaal nog beter te hebben gepresteerd dan het bedrijf eerder aangaf. Branchegenoten Delta Air Lines, United Airlines en Southwest Airlines verloren tot 2 procent.

Ook de Amerikaanse chipbedrijven moesten het opnieuw ontgelden. AMD en Nvidia daalden tot 0,7 procent. Beleggers vrezen dat de toename van het aantal coronabesmettingen in China zal leiden tot nieuwe lockdowns in het land. Eerder zorgden strengere Amerikaanse regels voor de export van chips naar China al voor koersdruk in de wereldwijde chipsector.

Chipbedrijf Intel verloor 0,6 procent. Dat bedrijf ontwikkelde samen met Google een nieuwe chip voor datacenters. Die gaat Intel aan Google leveren, maar mag de chipmaker ook aan andere bedrijven verkopen. Google maakte verder bekend zijn clouddiensten in zes nieuwe landen aan te gaan bieden. Googles moederbedrijf Alphabet werd 0,7 procent lager gezet.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, hield een presentatie over zijn activiteiten op het gebied van virtual reality en augmented reality. Beleggers waren niet onder de indruk en zetten het bedrijf haast 4 procent lager.

Leggett & Platt kelderde meer dan 7 procent. De fabrikant van technische componenten en producten verlaagde zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar vanwege de hoge inflatie en verslechterde economische omstandigheden.

Een vat Amerikaanse olie zakte 2,8 procent in prijs tot 88,57 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 93,63 dollar per vat. De euro was 0,9708 dollar waard, tegen 0,9733 dollar bij het slot van de Europese beurzen.