Nederland in top 5 EU bij stijging huizenprijzen tweede kwartaal

Nederland stond in het tweede kwartaal in de top 5 van landen in de Europese Unie met de sterkste stijging van de huizenprijzen. Dat komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kadaster en het Europese statistiekbureau Eurostat.

In die periode stegen de huizenprijzen in Nederland in doorsnee met 18,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat zowel om nieuwbouw als bestaande koopwoningen. Gemiddeld zijn de huizenprijzen in de EU in het tweede kwartaal met bijna 10 procent gestegen. Na Estland (plus 27 procent), Tsjechiƫ (plus 23 procent), Hongarije (plus 23 procent) en Litouwen (plus 22 procent) stegen de huizenprijzen het hardst in Nederland.

De zwakste stijging van de huizenprijzen in de EU in het tweede kwartaal werd gemeten in Cyprus (plus 2 procent), Finland (plus 2,2 procent) en Denemarken (plus 2,8 procent).

Makelaarsvereniging NVM maakte onlangs bekend dat de Nederlandse prijzen van bestaande koopwoningen in het derde kwartaal met slechts 2 procent zijn gestegen op jaarbasis. Op kwartaalbasis ging het zelfs om een daling van gemiddeld bijna 6 procent.