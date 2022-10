Singapore Airlines ontslaat zwangere stewardessen niet meer

Singapore Airlines heeft naar eigen zeggen een van zijn meest bekritiseerde beleidsregels geschrapt. De luchtvaartmaatschappij zegt cabinepersoneel dat zwanger is niet meer te ontslaan, waar dat voorheen wel het beleid was.

In een reactie op een artikel in de krant Straits Times, zei Singapore Airlines dat zwanger cabinepersoneel ervoor kan kiezen om tijdelijk een functie op te grond te vervullen tijdens de zwangerschap. Na hun verlof zouden ze weer kunnen gaan vliegen. Volgens het artikel in de krant zou zwanger personeel, ondanks de regelwijziging die al in juli zou zijn ingegaan, nog altijd op verlof worden gestuurd. De krant baseerde zich op een brief van de maatschappij.

Tot voor kort werden stewardessen die bekendmaakten dat zij zwanger waren met verlof gestuurd zonder loon. Ze werden ook gedwongen de luchtvaartmaatschappij te verlaten de dag nadat zij de geboorteakte van hun kind hadden ingediend, aldus de krant. Er was geen grondwerk voor zwangere bemanningsleden en om weer te kunnen vliegen moesten zij opnieuw solliciteren naar een baan. Een herplaatsing was daarbij niet zeker, zo valt te lezen.

Singapore Airlines zou de regels al deze zomer hebben aangepast, na jaren van kritiek. Al in 2010 werden de regels door groeperingen die staan voor gendergelijkheid bestempeld als discriminerend en oneerlijk. Nu de luchtvaartindustrie geconfronteerd wordt met een tekort aan arbeidskrachten in de nasleep van de coronacrisis, verzacht de luchtvaartmaatschappij haar aanpak.

In een verklaring zei Singapore Airlines dat onder het vorige beleid “cabinepersoneel de dienst verliet als ze zwanger waren”. Nu duurt de plaatsing van zwanger cabinepersoneel op de grond minstens drie maanden en zelfs negen maanden, aldus de luchtvaartmaatschappij. Toch zijn de voorwaarden voor deze herplaatsingen niet duidelijk.