CBS: landbouwproductie gestegen, hoeveelheid stikstof gedaald

De productie van de landbouw in Nederland is sinds 1995 met 20 procent gegroeid. Het verbruik van dierlijke mest, kunstmest en aardgas nam in deze periode echter niet toe, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

De hoeveelheid stikstof uit mest is nu zelfs lager dan 25 jaar geleden. Het verbruik van niet-hernieuwbare energie door de landbouw, zoals aardgas, ligt, “na diverse pieken en dalen”, iets lager dan toen. De glastuinbouw verbruikt het meeste aardgas.

Volgens het statistiekbureau is ook de melkproductie per koe gestegen in de afgelopen 25 jaar. Dat komt omdat runderen meer krachtvoer te eten krijgen. In 1995 leverden Nederlandse melkveehouders per koe gemiddeld 6300 kilogram melk aan zuivelfabrieken. Inmiddels is dit 8700 kilogram per koe. “Mede hierdoor steeg de totale dierlijke productie sinds 1995 met 15 procent, ondanks een krimpende veestapel”, aldus het CBS.