Chinese techbedrijven opnieuw onder druk op Hongkongse beurs

De Chinese tech- en chipbedrijven stonden woensdag opnieuw onder druk op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers verwerkten de lagere slotstand van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq, die is gezakt tot het laagste niveau in twee jaar tijd. De vrees dat de renteverhogingen van centrale banken een recessie zullen veroorzaken hield de markten in de greep. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor aandelen en vooral voor snelgroeiende techbedrijven.

Ook verlaagde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiverwachting voor de wereldeconomie in 2023 naar 2,7 procent. Het IMF waarschuwde daarbij dat de wereldeconomie in een recessie kan belanden door de hoge inflatie, de energiecrisis en hogere rentes.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 2 procent kwijt en bereikte het laagste niveau in meer dan tien jaar tijd. Grote techbedrijven als Alibaba, Tencent en Meituan leverden tot ruim 4 procent in. De Chinese chipmaker SMIC verloor bijna 4 procent. De beurs in Shanghai noteerde 1,2 procent in de min.

De Kospi in Seoul won 0,5 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente verder te verhogen met een half procentpunt tot 3 procent in de strijd tegen de hoge inflatie. De rentestap was conform de verwachting van economen. De Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix toonden herstel na de recente zware verliezen en klommen 1,3 procent en 3 procent.

De Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van de handel 0,1 procent in de plus. De Japanse yen daalde opnieuw in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar en zakte tot onder het niveau waarop de Bank of Japan in september ingreep in de markt om de waarde van de munt te stutten. De yen staat op het laagste niveau sinds 1998 doordat de Amerikaanse centrale bank de rente in de Verenigde Staten met flinke stappen heeft verhoogd, terwijl de rente in Japan altijd nog negatief is. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent.