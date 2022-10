‘Parfumverkoper’ Musk lanceert eigen geurtje ‘Burnt Hair’

Elon Musk, ’s werelds rijkste man, gaat naar eigen zeggen tegenwoordig door het leven als parfumverkoper. Hij lanceerde een nieuw parfum genaamd ‘Burnt Hair’, waarvan er binnen een paar uur 10.000 flesjes zijn verkocht, meldt de Tesla-topman.

Daarmee zou hij de eerste miljoen dollar al hebben binnen geharkt. De slogan voor Musks nieuwe geurtje is ‘The Essence of Repugnant Desire’ (De essentie van weerzinwekkend verlangen).

“Met een naam als die van mij was het onvermijdelijk om in de geurindustrie te stappen”, zegt Musk op Twitter. Naar verwachting worden de geurtjes in de eerste maanden van volgend jaar verzonden. Musk maakte in september al bekend dat het luchtje eraan zat te komen.