Amerikaanse inflatie koelt minder sterk af dan verwacht

De inflatie in de Verenigde Staten is in september verder afgekoeld ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral doordat Amerikanen afgelopen maand opnieuw minder geld aan de benzinepomp kwijt waren. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,2 procent op jaarbasis, tegen 8,3 procent in augustus. De inflatie lijkt daarmee vooralsnog in juni een piek te hebben bereikt op 9,1 procent. Dat was het hoogste niveau in ruim veertig jaar.

De stijging van de consumentenprijzen viel wel iets hoger uit dan verwacht. Economen hadden in doorsnee gerekend op een inflatie in ’s werelds grootste economie van 8,1 procent op jaarbasis. Ten opzichte van augustus stegen de consumentenprijzen met 0,4 procent, terwijl was gerekend op een stijging van 0,2 procent.

Exclusief de sterke schommelende energieprijzen nam de inflatie op maandbasis met 0,6 procent toe. Op jaarbasis bedroeg deze zogeheten kerninflatie 6,6 procent, tegen 6,3 procent in augustus. Ook dit cijfer viel hoger uit dan de 6,5 procent die economen hadden voorzien.

Het inflatiecijfer is van groot belang voor de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve heeft de rente dit jaar al vier keer verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Bij de afgelopen drie rentebesluiten werd de rente zelfs met flinke stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd. De laatste keer dat de Fed de rente met een dergelijk tempo omhoog gooide was vier decennia geleden onder toenmalig Fed-baas Paul Volcker.

Beleggers hadden gehoopt dat de inflatie sterker zou afkoelen, zodat de Fed mogelijk de rente in de toekomst wat minder sterk hoeft te verhogen. Eerder deze maand bleek echter dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd zeer sterk is, wat de Fed ook meer ruimte geeft om de rente stevig te blijven verhogen. Ook heeft de Fed herhaaldelijk verklaard “vastbesloten” te zijn om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell kan dat met de huidige beleidskoers en zal de centrale bank daaraan “vasthouden tot de klus is geklaard”.

Een sterk afkoelende inflatie zou ook een opsteker zijn geweest voor president Joe Biden. Door de sterk gestegen kosten van het levensonderhoud in de VS staat zijn populariteit onder druk. Op 8 november vinden in de VS de tussentijdse verkiezingen plaats. Biden heeft aangegeven na die verkiezingen een besluit te nemen of hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024.