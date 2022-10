Fagron groeit, maar tekort aan injectienaalden blijft

Fagron, dat allerlei bereidingen maakt voor apothekers, heeft ook in het derde kwartaal meer omzet behaald dan een jaar terug. De onderneming profiteerde de voorbije periode van onder andere overnames, groei op eigen kracht en gunstige wisselkoerseffecten. Evengoed zijn er ook genoeg uitdagingen voor het bedrijf. Zo blijft het wereldwijde tekort aan injectienaalden door de vaccinactieprogramma’s Fagron hinderen.

De materiaaltekorten spelen het bedrijf duidelijk parten. Topman Rafael Padilla stelt dat er “onderliggend” een sterke vraag is naar de farmaceutische bereidingen maar dat de materiaaltekorten de groei remmen. Orkaan Ian, die onlangs over het zuidoosten van de VS raasde, heeft daarnaast leveringen aan klanten bemoeilijkt.

Fagron sloot de meetperiode af met een omzet van 173 miljoen euro. Dat was 21,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij moet worden gezegd dat 2021 een mager jaar was. Door de coronadruk op de zorg werd veel andere zorg uitgesteld, wat Fagron direct merkte.

Het bedrijf gaf eerder al te kennen te kampen met oplopende kosten. Zo stijgen de lonen. Ook maakt het bedrijf meer kosten voor grondstoffen, verpakkingen, transport en energie. Het bedrijf verwacht evengoed de winstgevendheid in de tweede helft van het jaar te verbeteren ten opzichte van de eerste jaarhelft. De omzet voor het hele jaar zal uitkomen tussen de 670 miljoen en 690 miljoen euro.